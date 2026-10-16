Бывшая жена Галустяна объяснила, почему не меняет фамилию после развода

Teleprogramma.org: экс-жена Михаила Галустяна не меняет фамилию из-за дочерей

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя Виктория Штефанец, бывшая жена 46-летнего известного юмориста и актера Михаила Галустяна, объяснила, почему не меняет фамилию после развода, пишет Teleprogramma.org.

По ее словам, она хочет сохранить одну фамилию с дочерьми. В социальных сетях Виктория отметила, что этот вопрос для нее принципиален: единство с детьми важнее формальностей. Она не исключает, что в будущем все же сменит фамилию, но сейчас этого делать не планирует.

«У меня есть две несовершеннолетние дочки, которые носят эту фамилию. Я бы хотела, чтобы у меня была с ними одна фамилия», — заявила она.

Напомним, Галустян объявил о разводе с Викторией в апреле 2025 года. Их брак продлился 18 лет. Причиной расставания называли роман шоумена с визажисткой Лилией Киосе, но сам актер не подтверждал эти слухи. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили уважительные отношения. Они воспитывают 16-летнюю и 15-летнюю дочерей.

Спустя год после развода Галустян женился на Киосе. Виктория признается, что перемены даются ей нелегко, но она старается смотреть в будущее с оптимизмом.

Ранее Михаил Галустян принес извинения жителям Таджикистана.

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