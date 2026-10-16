Экс-участница «Фабрики звезд» Корнелия Манго растрогала фанатов фотографией с дочерью

40-летняя певица, бывшая участница «Фабрики звезд» Корнелия Манго поделилась новым снимком. На фотографии она запечатлена вместе со своей дочерью на прогулке в осеннем парке, пишет «Леди.Mail». Мать и дочь на снимке стояли среди пожелтевших листьев.

В подписи к публикации Корнелия описала характер девочки и поделилась размышлениями о родительстве. По словам певицы, она старается показать дочери мир таким, каким видит его сама, и учит ее замечать мелочи. Эти простые истины, по мнению Манго, помогают формировать мировосприятие ребенка.

«Спасибо Господу за самую лучшую подружку, с которой весело особенно сейчас, когда она говорит так много на разные темы и можно смеяться часами», — написала Корнелия.

Подписчики отреагировали на пост множеством теплых комментариев. Они восхищаются и мамой, и дочкой, отмечая, как они хорошо смотрятся вместе. Многие пожелали Корнелии и дочери здоровья и счастья.

Напомним, что Манго родила девочку в декабре 2024 года. О своей беременности от мужа, 32-летнего музыканта Богдана Дюрдя она сообщила в октябре 2024-го. До этого певица 10 лет не могла забеременеть из-за сахарного диабета.

Ранее певица Мадонна трогательно поздравила дочь с 30-летием.