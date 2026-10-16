Экс-участница «Фабрики звезд» Корнелия Манго растрогала фанатов фотографией с дочерью

lady.mail: 40-летняя Корнелия Манго опубликовала снимок с годовалой дочерью

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя певица, бывшая участница «Фабрики звезд» Корнелия Манго поделилась новым снимком. На фотографии она запечатлена вместе со своей дочерью на прогулке в осеннем парке, пишет «Леди.Mail». Мать и дочь на снимке стояли среди пожелтевших листьев.

В подписи к публикации Корнелия описала характер девочки и поделилась размышлениями о родительстве. По словам певицы, она старается показать дочери мир таким, каким видит его сама, и учит ее замечать мелочи. Эти простые истины, по мнению Манго, помогают формировать мировосприятие ребенка.

«Спасибо Господу за самую лучшую подружку, с которой весело особенно сейчас, когда она говорит так много на разные темы и можно смеяться часами», — написала Корнелия.

Подписчики отреагировали на пост множеством теплых комментариев. Они восхищаются и мамой, и дочкой, отмечая, как они хорошо смотрятся вместе. Многие пожелали Корнелии и дочери здоровья и счастья.

Напомним, что Манго родила девочку в декабре 2024 года. О своей беременности от мужа, 32-летнего музыканта Богдана Дюрдя она сообщила в октябре 2024-го. До этого певица 10 лет не могла забеременеть из-за сахарного диабета.

Ранее певица Мадонна трогательно поздравила дочь с 30-летием.

Актуально

Читайте также

«Ребенок был в драных штанах и ботинках с мехом»: Диброва шокировала заявлением об одежде дочери Товстика

«Ребенок был в драных штанах и ботинках с мехом»: Диброва шокировала заявлением об одежде дочери Товстика

Потап перерегистрировал бизнес Насти Каменских в США на фоне языкового скандала

Потап перерегистрировал бизнес Насти Каменских в США на фоне языкового скандала

Иван Охлобыстин с женой попал под обстрел ВСУ

Иван Охлобыстин с женой попал под обстрел ВСУ

Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

В Британии начался судебный процесс по делу комика Рассела Брэнда

В Британии начался судебный процесс по делу комика Рассела Брэнда

Мисс Вселенная — 2012 Оливия Калпо стала мамой во второй раз

Мисс Вселенная — 2012 Оливия Калпо стала мамой во второй раз

Паулина Андреева решила избегать Бондарчука на премьере фильма

Паулина Андреева решила избегать Бондарчука на премьере фильма

«Скрывали от меня дату и время»: внебрачный сын Кашпировского не попал на похороны отцы на Украине

«Скрывали от меня дату и время»: внебрачный сын Кашпировского не попал на похороны отцы на Украине

«Самая чудесная»: звезда «Мэри Поппинс, до свидания» трогательно обратилась к внучке в ее день рождения

«Самая чудесная»: звезда «Мэри Поппинс, до свидания» трогательно обратилась к внучке в ее день рождения

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

Рената Литвинова удивила поклонников новым образом в Париже

Рената Литвинова удивила поклонников новым образом в Париже

«Я сделала все, что могла»: Самойлова вышла на связь после скандального интервью у Собчак

«Я сделала все, что могла»: Самойлова вышла на связь после скандального интервью у Собчак

Добавьте mosregtoday.ru в избранное