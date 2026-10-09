Младший сын Кристины Орбакайте открыл персональную выставку в Москве

NEWS.ru: Дени Байсаров, младший сын Орбакайте, открыл персональную выставку

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Младший сын певицы Кристины Орбакайте, 28-летний Дени Байсаров, открыл персональную выставку картин в Москве, сообщило NEWS.ru. Молодой человек отметил, что в творчестве попытался запечатлеть свое яркое и позитивное видение.

Дени признался, что любит научную фантастику и комиксы, его увлекает квантовая физика и идея возможности изменения материи.

Дени признался, что любит научную фантастику и комиксы, его увлекает квантовая физика и идея возможности изменения материи.

Он добавил, что давно увлекается творчеством и ранее участвовал в групповых экспозициях. Членов семьи Дени назвал «самыми строгими критиками».

Одним из первых выставку посетил телеведущий Андрей Малахов, он тепло побеседовал с автором и высоко оценил его творчество. Байсаров-младший отметил, что ждет не только похвалу, но и критику.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте вместе с 14-летней дочерью посетила Метрополитен-музей.

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