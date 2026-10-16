«Беспринципно использованная дочка»: Катя Гордон высказалась об интервью Собчак с Самойловой

Teleprogramma.org: Гордон раскритиковала Собчак после интервью с Самойловой

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Звездный юрист Катя Гордон выступила с резкой критикой в адрес журналистки и телеведущей Ксении Собчак, сообщает Teleprogramma.org.

По мнению Гордон, Собчак беспринципно использовала дочь Оксаны Самойловой, бывшей жены рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштнейна) для раскрутки своего материала. В личном блоге Гордон обратила внимание на то, что дочь Самойловой в эфире выглядела демонстративно ненакрашенной и растрепанной.

«Что-то мне не ясно и не нравится… Например, по-журналистски явно и беспринципно использованная дочка, демонстративно ненакрашенная и растрепанная для пущей убедительности…» — отметила юрист.

Самойлова и Джиган были вместе с конца 2000-х годов. Официально они поженились в 2012 году. У пары четверо детей. Осенью 2025 года Оксана подала на развод, и 1 апреля 2026 года суд расторг брак.

Оксана в интервью Собчак рассказала, что Джиган, находясь под воздействием запрещенных веществ, разгуливал по дому с оружием и стрелял в персонал. Младшие дети вместе со старшей сестрой и няней прятались по комнатам.

Гордон, комментируя ситуацию, поддержала Самойлову и подчеркнула, что насилию нужно говорит однозначное «нет». По мнению юриста, нельзя использовать трагедию семьи для создания шоу, особенно с участием детей.

Ранее отец Джигана прокомментировал обвинения в адрес сына.

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