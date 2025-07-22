Спустя пару часов после смерти Ozzi его альбомом на Ozon приторговывают по конской цене

Спустя пару часов после смерти Оззи Осборна его альбом на Ozon подскочил в цене до небес. Если еще вчера пластинку Scream можно было достать без проблем, то прямо сейчас за нее придется выложить не менее 9600 руб.

Причем цена еще со скидкой для членов клуба, уверяет маркетплейс. Для всех остальных альбом Осборна предлагается по цене от 10 тыс. руб. и выше.

Напомним, что 22 июля утром в окружении близких ушёл из жизни Оззи Осборн, бывший вокалист группы Black Sabbath, которая стояла у истоков жанра хеви-метал.

В последние годы Оззи Осборн, бывший лидер группы Black Sabbath, боролся с болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. 22 октября 2024 года он объявил о завершении своей концертной карьеры, сказав, что чувствует себя почти мертвым.

Но 5 июля 2025 года произошло неожиданное событие: группа Black Sabbath воссоединилась после 20-летнего перерыва. Это произошло на прощальном концерте на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.