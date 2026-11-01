«Желтые жилеты» возвращаются: политолог рассказал, кто на самом деле стоит за беспорядками в ЕС

По его словам, у любого массового возмущения почти всегда есть конкретные организаторы, и нынешние события не исключение. Эксперт в беседе с Общественным телевидением России напомнил о прошлогодних акциях зумеров в Непале, которые привели к смене власти: кто-то же помог молодым людям скоординироваться в соцсетях, кто-то оплатил плакаты и привоз людей к месту сбора. Однако ни одна партия пока не взяла на себя ответственность за организацию протестов, и очевидных фигур за сценой не видно — структуры, стоящие за всем этим, еще не проявили себя ни в одной из стран.

Светов обратил внимание и на французских «желтых жилетов»: после масштабных и затяжных выступлений движение вроде бы утихло, но теперь снова поднимает голову, и у него вновь появляется руководящий орган. По мнению политолога, некие силы уловили тенденции, которые возмущают молодежь, но пока предпочитают оставаться в тени. Показательно и то, что Брюссель не спешит комментировать происходящее в двух ведущих странах ЕС — Франции и Германии, хотя европейские представители обычно не упускают случая подсветить несанкционированные акции в других государствах, включая Россию и Белоруссию. Евросоюз, полагает эксперт, не хочет влезать в неприятные ситуации и предоставляет Мерцу и Макрону разбираться самим.

По мнению политолога, еще один важный сюжет — досрочные выборы в Испании, назначенные на 29 ноября: Педро Санчес был вынужден пойти на этот шаг. Если его и его партию отодвинут от власти, это может дополнительно стимулировать аналогичные процессы в других европейских странах. Таким образом, за внешней спонтанностью протестной волны просматривается борьба за влияние, а ее исход во многом определит политический ландшафт Европы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 20 тыс. россиян могли попасть в эпицентр погромов в Европе.