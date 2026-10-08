Стали известны судейские назначения на 10-й тур РПЛ

РФС объявил о судейских назначениях на 10-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Центральный матч тура «Краснодар» — «Зенит» будет обслуживать бригада во главе с Иналом Танашевым. Ассистентами главного арбитра отработают Дмитрий Сафьян и Рустам Мухтаров, резервным судьей назначен Игорь Капленков. Спорные моменты разберут арбитры VAR Евгений Буланов и Антон Фролов.

Матч пройдет 10 октября на краснодарской «Озон Арене». Команды разделяют в турнирной таблице три очка. «Краснодар» лидирует с 21 баллом, «Зенит» занимает пятую строчку, набрав 18 очков.

Остальные судейские назначения: Данил Набока — «Ростов» — «Акрон»; Станислав Матвеев — «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала); Андрей Прокопов — «Факел» — «Локомотив»; Никита Новиков — «Крылья Советов» — «Спартак»; Алексей Сухой — «Ахмат» — «Балтика»; Артем Чистяков — ЦСКА — «Родина»; Иван Абросимов — «Рубин» — «Динамо».

Ранее болельщик «Зенита» народный артист России Александр Розенбаум признался в симпатии к калининградской «Балтике».