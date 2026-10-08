Розенбаум признался, что ему симпатичен тренер Талалаев и его «Балтика»

Розенбаум признался в симпатиях к тренеру Талалаеву: «Конкретный, резкий парень»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Балтика»]

Народный артист России Александр Розенбаум в интервью журналу ООТФ «Футбол. Трибуна тренера» заявил, что ему симпатична калининградская «Балтика» и ее главный тренер Андрей Талалаев.

Как петербуржец Розенбаум является преданным болельщиком «Зенита», но и команда Талалаева нашла место его в сердце.

«Он такой конкретный, резкий парень, иногда чересчур резкий. Но лично я, футбольный болельщик, этот недостаток легко ему прощаю, потому что Андрей — победитель по натуре», — сказал Розенбаум.

Артист отметил искренность эмоций Талалаева. Это означает, подчеркнул Розенбаум, что он честен перед футболом, и именно это импонирует ему в личности главного тренера «Балтики».

В минувшем сезоне «Балтика», вернувшись в РПЛ из Первой лиги, с ходу заняла высокое шестое место, причем долгое время претендовала на медали. В нынешнем чемпионате калининградцы идут на восьмом месте с 11 очками.

Ранее Станислав Черчесов высказался за частичную отмену VAR.

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