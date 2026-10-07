Пугачева получила очередную травму: экстрасенс объяснила причины

Алла Пугачева снова получила травму — на этот раз пострадали верхние конечности. Недавно знаменитость появилась на публике с перевязанной левой рукой, и это уже не первый подобный случай в череде неприятностей, которые ее окружают. Почему звезду так часто преследуют проблемы со здоровьем, Общественная Служба Новостей выяснила у экс-участницы «Битвы экстрасенсов» Дарьи Мироновой.

По словам экстрасенса, сегодня к Пугачевой приковано особое внимание — и далеко не всегда доброжелательное. Многие смотрят на нее и отправляют совсем не самые приятные энергетические посылы. Если у человека есть брешь в защите или он находится не в ресурсном состоянии, пробить защитную оболочку можно даже одним негативным взглядом. На певицу сегодня обрушивается очень много негатива, который буквально липнет к ней.

Именно поэтому, считает Миронова, Пугачевой в срочном порядке нужна чистка от негатива — только так можно поставить точку в череде неприятных событий. Экстрасенс добавляет: чаще всего энергетический негатив и проклятия бьют именно по здоровью, так что череда травм в этом смысле выглядит вполне закономерной.

Ясновидящая резюмировала, что очередная травма певицы — звено в цепочке неприятностей, которые связаны с накопленным негативом. Пока защита не восстановлена, проблемы рискуют повторяться.

Ранее сообщалось, что у Пугачевой, живущей на Кипре, заметили поврежденную руку.