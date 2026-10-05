«Мы говорим о стабилизации»: онколог сделал заявление о состоянии Лерчек

33-летняя блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает борьбу с раком желудка IV стадии. После девятого курса химиотерапии она снова попала в стационар из-за сильных болей в спине.

В интервью Super онколог Владислав Евсеев отметил, что за пациентами с таким диагнозом устанавливают пристальный контроль: повторные обследования проводят каждые 2-3 месяца — как во время лечения, так и после его завершения. Для мониторинга используют КТ, МРТ или ПЭТ-КТ, причем при раке желудка чаще всего выбирают КТ из-за доступности, скорости выполнения и качества данных. Эксперт подчеркнул, что при IV стадии рака желудка обычно говорят не о ремиссии, а о стабилизации.

«Это связано с тем, что лекарственная терапия чаще всего не приводит к излечению от заболевания. Обычно перед ней стоит задача — постараться максимально сдерживать опухоль от дальнейшего роста и сохранить качество жизни», — сказал Евсеев.

В редких случаях при раке желудка, отметил специалист, выявляется микросателлитная нестабильность (MSI), и тогда применение иммунотерапии может привести часть пациентов к излечению или к длительным периодам без ухудшения состояния. Однако такое лечение можно назначить далеко не всем пациентам.

Ранее блогер Лерчек предупредила о мошенничестве с ее косметикой.