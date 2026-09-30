Стало известно, сколько на подарок жене потратил Алексей Воробьев

Super: Воробьев поздравил Гарифуллину с 39-летием и подарил сумку за ₽480 тысяч

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летний российский актер и певец Алексей Воробьев поздравил оперную певицу Аиду Гарифуллину с 39-летием и сделал ей несколько дорогостоящих подарков, сообщает Super.

Один из подарков — сумка Bottega Veneta стоимостью около 907,5 тысячи японских иен (примерно ₽480 тысяч). Гарифуллина показала подарок в личном блоге, опубликовав видео с моментом распаковки новой сумки.

Еще один подарок — автомобиль китайской марки «Лисянг», стоимость которого начинается примерно от ₽9 млн.

Воробьев и Гарифуллина познакомились зимой 2024-го на съемках третьего сезона шоу «Фантастика». Певица была участницей проекта, а актер сидел в жюри. Искра между ними пробежала сразу, и уже через несколько дней Алексей написал для Аиды песню.

Артисты долго держали отношения в тайне. Весной 2025-го появились сообщения о тайной свадьбе: в апреле пара расписалась в Грибоедовском дворце Москвы в закрытом формате.

Ранее режиссер Сарик Андреасян трогательно обратился к Лизе Моряк в день ее рождения.

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