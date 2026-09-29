Меладзе ушел со сцены после потасовки в концертном зале Праги

StarHit: певец Валерий Меладзе остановил концерт в Чехии из-за драки в зале

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

61-летний Валерий Меладзе дал концерт в Чехии и столкнулся с проблемой: во время выступления в зале началась драка, пишет StarHit. Девушки в фан-зоне сначала толкались, а потом сцепились.

Отмечается, что артист остановил шоу и обратился к зрителям с жестким обращением. Меладзе заявил, что некоторые зрительницы ведут себя отвратительно и проявляют неуважение к окружающим. Исполнитель был в истерике и не стал продолжать выступление, а затем и вовсе ушел со сцены.

По информации источника, инцидент произошел 27 сентября в Sportovní hala Fortuna в рамках европейского тура артиста. После замечания Меладзе потасовка прекратилась. Чуть позже певец все-таки вернулся на сцену и продолжил петь.

На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что Меладзе еще какое-то время не сводил глаз с фан-зоны. Несмотря на инцидент, артист не стал отменять тур. В расписании Меладзе после Праги — выступления во Вроцлаве, Амстердаме, Гдыне, Кракове, Варшаве и Будапеште.

Ранее стало известно, сколько потратили на отдых в Европе Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева.

Актуально

Читайте также

Запрещенный язык: ИИ-песни с матом набирают популярность и приносят доход

Запрещенный язык: ИИ-песни с матом набирают популярность и приносят доход

Борисова объяснила свои слова о «неидеальной дочери» обидой

Борисова объяснила свои слова о «неидеальной дочери» обидой

«С днем рождения, папа!»: Юлия Меньшова почтила память Владимира Меньшова архивным снимком

«С днем рождения, папа!»: Юлия Меньшова почтила память Владимира Меньшова архивным снимком

Не стало сценариста фильма «Там, на неведомых дорожках…» Аллы Ахундовой

Не стало сценариста фильма «Там, на неведомых дорожках…» Аллы Ахундовой

Скандал с Джиганом: зачем артист устроил «Голодные игры» для персонала

Скандал с Джиганом: зачем артист устроил «Голодные игры» для персонала

«Дешевка и ворона»: жених дочери Успенской оскорбил зрителей в прямом эфире

«Дешевка и ворона»: жених дочери Успенской оскорбил зрителей в прямом эфире

«Гонорары признают общим доходом»: юрист Халимов раскрыл, что может потерять Стас Михайлов при разводе

«Гонорары признают общим доходом»: юрист Халимов раскрыл, что может потерять Стас Михайлов при разводе

Огромная трагедия: умер младший брат звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой

Огромная трагедия: умер младший брат звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой

В Наро-Фоминске стартовал новый сезон «Единой школьной лиги»

В Наро-Фоминске стартовал новый сезон «Единой школьной лиги»

Александр Буйнов-младший попросил не хейтить его семью после выхода «Выживалити» с его участием

Александр Буйнов-младший попросил не хейтить его семью после выхода «Выживалити» с его участием

Психолога Лабковского экстренно госпитализировали

Психолога Лабковского экстренно госпитализировали

Валерия показала редкий снимок с годовалым внуком

Валерия показала редкий снимок с годовалым внуком

Добавьте mosregtoday.ru в избранное