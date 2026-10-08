В парке Талдомского округа прошел костюмированный фестиваль скандинавской ходьбы «Осенний бал»

В четверг, 7 октября, в парке «Победа» Талдомского городского округа прошло яркое и необычное спортивное событие — костюмированный фестиваль скандинавской ходьбы «Осенний бал». Мероприятие объединило десять команд из Талдома и соседних муниципалитетов.

Главной изюминкой праздника стало красочное костюмированное шествие по аллеям парка. Команды подошли к выбору нарядов с большой фантазией: среди спортсменов можно было встретить как ярких лесных мухоморов, так и суровых колоритных викингов. Однако особый восторг у зрителей вызвал конкурс «Визитная карточка». Участники наглядно доказали, что они не только активные и спортивные, но и невероятно талантливые, артистичные люди.

Жюри отметило безграничную креативность всех команд, но по итогам напряженной борьбы абсолютным победителем конкурса стал клуб любительской скандинавской ходьбы из деревни Павловичи под руководством Юлии Голубевой. Специальный приз «За лучшие костюмы» получил клуб «СКАНДИДМИТРОВ» из Дмитрова под руководством Людмилы Чикиной. Грозные, но в то же время невероятно милые викинги из этой команды просто не могли остаться без высокой оценки жюри.

С теплыми словами к участникам и гостям обратились официальные лица: заместитель главы Талдомского округа Екатерина Марусева, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, председатель Совета ветеранов Евгения Страхова и исполняющая обязанности директора Талдомского комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Наталья Шацкова. Они поздравили победителей и отметили великолепный, по-настоящему боевой настрой всех спортсменов.

Помимо спортивной и конкурсной частей, гостей ждала насыщенная досуговая программа. На территории парка работали чайная станция с угощениями и мастер-класс по созданию авторского чая. Также прошла трогательная акция «Дерево пожеланий», а музыкальным сопровождением праздника стала большая концертно-развлекательная программа.

Фестиваль в очередной раз доказал, что скандинавская ходьба — это не только отличный способ поддержать физическую форму, но и прекрасный повод для яркого, дружного и творческого общения.