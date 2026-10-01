Лолита ответила на хейт, сравнив себя с 68-летней Мадонной

62-летняя певица Лолита Милявская рассказала о том, как относится к негативным комментариям в соцсетях, пишет «Леди.Mail». В интервью Юлии Меньшовой она рассказала, что раньше всегда отвечала на негативные выпады, но потом поняла, что с этим сталкиваются и мировые звезды.