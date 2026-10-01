Лолита ответила на хейт, сравнив себя с 68-летней Мадонной
lady.mail: Лолита Милявская ответила на критику, сравнив себя с певицей Мадонной
Фото: [соцсети]
62-летняя певица Лолита Милявская рассказала о том, как относится к негативным комментариям в соцсетях, пишет «Леди.Mail». В интервью Юлии Меньшовой она рассказала, что раньше всегда отвечала на негативные выпады, но потом поняла, что с этим сталкиваются и мировые звезды.
Лолита призналась, что за кадром использует резкие выражения в адрес тех, кто оставляет негативные комментарии.
«Я же за кадром нехорошими словами разговариваю. Поэтому мне вот так просто палец в рот не клади, я все рассказывала про анатомию этих людей», — сказала певица.
Более того, отметила артистка, когда она увидела, что Мадонне тоже пишут комментарии вроде «старая, уйди со сцены», она решила игнорировать подобные высказывания. Лолита рассудила так: если 68-летняя Мадонна сталкивается с такими комментариями, то ей самой тем более не стоит обращать на них внимание.
Ранее Лолита рассказала, как изменилось ее отношение к жизни из-за воспитания дочери.