Стало известно о смерти отца известного хоккеиста Евгения Кузнецова

Отец хоккеиста Евгения Кузнецова умер в возрасте 60 лет

Культура и спорт

Владимир Кузнецов, отец известного российского хоккеиста Евгения Кузнецова, умер в возрасте 60 лет. Об этом в соцсетях сообщила Лариса Кузнецова, супруга Владимира. Она опубликовала фотографию мужа с датой смерти.

Владимир Кузнецов скончался 18 октября после продолжительной болезни.

34-летний Евгений Кузнецов перед началом сезона заключил контракт с новосибирской «Сибирью». Он провел восемь матчей за клуб, но затем контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Вскоре стало известно, что хоккеист покинул клуб из-за болезни отца.

Евгений Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз».

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