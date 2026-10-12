«Как снежный ком»: в «Вашингтоне» надеются, что Овечкина прорвет после первого гола

Тренер Карбери о голе Овечкина: «Ситуация может нарастать, как снежный ком»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал первую шайбу Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитан «Столичных» отличился в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (3:5). Овечкин открылся на пятачке и хладнокровно реализовал передачу от Ильи Протаса.

«Мы знаем: когда у него появляется уверенность и шайбы начинают залетать, это круто — и ситуация может нарастать как снежный ком. И мне кажется, это как раз то, что он потрясающе делал всю карьеру: превращал один гол в отличную серию из 10, 12, а то и 15 матчей. Это позитивный момент», — сказал Карбери на пресс-конференции.

Овечкин забил 1007-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается девять шайб. 41-летний россиянин сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.

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