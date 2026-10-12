«Как снежный ком»: в «Вашингтоне» надеются, что Овечкина прорвет после первого гола

«Мы знаем: когда у него появляется уверенность и шайбы начинают залетать, это круто — и ситуация может нарастать как снежный ком. И мне кажется, это как раз то, что он потрясающе делал всю карьеру: превращал один гол в отличную серию из 10, 12, а то и 15 матчей. Это позитивный момент», — сказал Карбери на пресс-конференции.