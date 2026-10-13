Фотокамеры поймали Джей Ло после тренировки в спортивном образе

57-летнюю американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заметили на выходе из спортивного клуба в Санта-Монике в штате Калифорния, сообщает Super. Звезду сразу же запечатлели папарацци.

Джей Ло появилась в темно-бирюзовой майке, лосинах в тон и белых кроссовках. Образ дополняли очки в стиле авиаторов. Лопес выглядела подтянутой и бодрой, несмотря на недавние признания о трудном эмоциональном периоде.

Недавно певица рассказала, что тяжело переживает разлуку со своими 18-летними близнецами Максом и Эммой. Дети уехали учиться в университет, и Лопес призналась, что тоска по ним иногда становится невыносимой.

По словам звезды, справиться с грустью ей помогают интенсивные тренировки, уход за кожей и забота о себе. Именно спорт и косметические процедуры стали для нее способом отвлечься и поддержать не только физическую форму, но и душевное равновесие.

Лопес известна своей любовью к спорту. Она регулярно занимается с тренерами и придерживается строгого режима питания. В свои 57 лет певица может похвастаться отличной фигурой, что подтверждают свежие снимки.

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