Олимпийский чемпион Буцаев предрек ЦСКА место в финале Кубка Гагарина

Вячеслав Буцаев: «ЦСКА выглядит как будущий финалист Кубка Гагарина»

Культура и спорт

Фото: [ПХК ЦСКА]

Олимпийский чемпион, бывший тренер ЦСКА Вячеслав Буцаев в разговоре с Metaratings.ru оценил игру армейцев в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА неудачно начал чемпионат, потерпев три поражения в четырех матчах. Однако затем армейцы выдали серию из девяти побед подряд, причем шесть из них они одержали в гостях.

Собеседник портала указал, что видна работа Игоря Никитина по созданию сплоченного коллектива.

«Новички пришли качественные, притерлись друг к другу, команда почувствовала вкус побед. У ЦСКА большой потенциал как в игровом плане, так и во всех остальных отношениях. ЦСКА выглядит как будущий финалист Кубка Гагарина», — заявил Буцаев.

ЦСКА делит лидерство в Западной конференции с «Локомотивом», набрав 20 очков в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что защитник «Каролины» Александр Никишин, остающийся без контракта с американским клубом, может вернуться в КХЛ.

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