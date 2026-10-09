Олимпийский чемпион Буцаев предрек ЦСКА место в финале Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион, бывший тренер ЦСКА Вячеслав Буцаев в разговоре с Metaratings.ru оценил игру армейцев в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА неудачно начал чемпионат, потерпев три поражения в четырех матчах. Однако затем армейцы выдали серию из девяти побед подряд, причем шесть из них они одержали в гостях.

Собеседник портала указал, что видна работа Игоря Никитина по созданию сплоченного коллектива.

«Новички пришли качественные, притерлись друг к другу, команда почувствовала вкус побед. У ЦСКА большой потенциал как в игровом плане, так и во всех остальных отношениях. ЦСКА выглядит как будущий финалист Кубка Гагарина», — заявил Буцаев.

ЦСКА делит лидерство в Западной конференции с «Локомотивом», набрав 20 очков в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что защитник «Каролины» Александр Никишин, остающийся без контракта с американским клубом, может вернуться в КХЛ.