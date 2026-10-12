Трусова рассказала, как ее годовалый сын помогает справиться с нервами перед прокатом
Трусова назвала причину поездки на турнир в Алма-Ату с годовалым сыном
Фото: [соцсети Александры Трусовой]
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, почему взяла с собой в поездку на турнир «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате маленького сына Михаила, которому всего год и два месяца.
Спортсменка показала в своей соцсети фото и видео прогулок с сыном.
«Причина № 1 брать с собой на соревнования Мишу: ему нужно много гулять, так что он не оставляет мне возможности нервно наворачивать круги по номеру в ожидании проката», — написала Трусова.
На «Мемориале Дениса Тена» россиянка одержала убедительную победу, набрав 226,01 балла и почти 15 баллов опередив кореянку Ким Ю Чже. Третье место заняла Софья Самоделкина из Казахстана.
Ранее фигурист Владислав Дикиджи поделился своими впечатлениями от выступления в Алма-Ате.