Алсу заявила, что новоселье Баскова откладывается на неопределенный срок

Новоселье 50-летнего народного артиста РФ Николая Баскова, которое он планировал устроить в новом особняке, откладывается на неопределенный срок. Об этом «Пятому каналу» сообщила певица Алсу.

По ее словам, изначально торжество хотели провести в апреле, но возникли технические сложности. Алсу уже подготовила для Баскова подарок — набор посуды.

Напомним, что Басков строит большой особняк на семь спален. В доме предусмотрены игровые зоны для будущих детей. Артист мечтал закончить отделку к своему 50-летнему юбилею.

Отмечается, что из-за суеверий певец не показывает кадры недостроя даже близким друзьям из шоу-бизнеса. Исключение, возможно, составляет лишь певица Наташа Королева. Басков верит, что демонстрировать незаконченный дом — плохая примета.

Ранее Лариса Долина заявила, что ехала на юбилей Николая Баскова по Москве с мигалками.