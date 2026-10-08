Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Александрову

Мирра Андреева вышла в полуфинал тысячника в Пекине после двух тай-брейков

Культура и спорт

Фото: [WTA]

Пятая ракетка мира Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине после тяжелой победы над своей соотечественницей Екатериной Александровой.

В обоих сетах дело дошло до тай-брейка, в которых Андреева вырвала победу — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Об упорстве борьбы говорит и продолжительность поединка — 1 час 53 минуты.

«Какой это был матч! Я очень довольна, как все сложилось. Она сегодня играла невероятно, и я очень рада одержать свою первую победу над ней», — сказала Мирра Андреева в интервью на корте.

19-летняя россиянка в понедельник станет впервые в карьере станет четвертой ракеткой мира вне зависимости от того, как будет дальше выступать в Пекине. Мирра Андреева обойдет американку Коко Гауфф.

Соперницей Андреевой в полуфинале будет чешская теннисистка Никола Бартунькова, занимающая 34-е место в рейтинге.

Ранее стало известно, что Мирра Андреева впервые сыграет на итоговом турнире WTA, который пройдет в ноябре в Индиан-Уэллсе.

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