Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Александрову
Мирра Андреева вышла в полуфинал тысячника в Пекине после двух тай-брейков
Фото: [WTA]
Пятая ракетка мира Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине после тяжелой победы над своей соотечественницей Екатериной Александровой.
В обоих сетах дело дошло до тай-брейка, в которых Андреева вырвала победу — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Об упорстве борьбы говорит и продолжительность поединка — 1 час 53 минуты.
«Какой это был матч! Я очень довольна, как все сложилось. Она сегодня играла невероятно, и я очень рада одержать свою первую победу над ней», — сказала Мирра Андреева в интервью на корте.
19-летняя россиянка в понедельник станет впервые в карьере станет четвертой ракеткой мира вне зависимости от того, как будет дальше выступать в Пекине. Мирра Андреева обойдет американку Коко Гауфф.
Соперницей Андреевой в полуфинале будет чешская теннисистка Никола Бартунькова, занимающая 34-е место в рейтинге.
Ранее стало известно, что Мирра Андреева впервые сыграет на итоговом турнире WTA, который пройдет в ноябре в Индиан-Уэллсе.