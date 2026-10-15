Стало известно, за сколько Лобода готова выступить на частной вечеринке

43-летнияя украинская певица Светлана Лобода готова выступить на частном мероприятии за рубежом. За свой концерт певица запросила €200 тысяч, что составляет около ₽19 млн, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что артистка не согласится не на любое предложение и выдвинула два обязательных условия. Во-первых, заказчики должны быть резидентами той страны, где пройдет мероприятие. Во-вторых, организаторы обязаны самостоятельно оформить визы для певицы и ее команды.

Напомним, что Лобода уехала из России весной 2022 года. Несмотря на это, она продолжает выпускать музыку и выступать на русском языке. Последний трек артистки вышел 26 февраля.

Ранее сообщалось, что украинская певица Вера Брежнева сменила политику и вернулась к российским слушателям.