Занимающаяся бодибилдингом дочь Шукшиной показала новые фотографии

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Мнения подписчиков разделились: одни поддержали смелый образ спортсменки, другие же отнеслись к снимкам с недоумением.

Анна, которая выбрала для себя необычный путь для реализации амбиций, уже несколько лет занимается бодибилдингом. Она также выступает как модель, показывает женственные наряды и объясняет аудитории азы спорта и правильного питания. Ее ближайшая цель — получить звание мастера спорта международного класса.

Сейчас Шукшина тренируется с тяжелыми весами: жим лежа превышает 100 кг, в ходу гантели по 26 кг, штанги и грифы. Своими успехами она делится в социальных сетях.

Ранее Анна Шукшина рассказала об общении с сыном.