Занимающаяся бодибилдингом дочь Шукшиной показала новые фотографии
KP.RU: дочь-качок Шукшиной снялась в экстремальном боде и оголила ноги
Фото: [соцсети]
37-летняя Анна Шукшина, дочь российской актрисы Марии Шукшиной и внучка писателя Василия Шукшина, опубликовала фото в экстремальном камуфляжном купальнике, пишет KP.RU.
Фото: [соцсети]
Мнения подписчиков разделились: одни поддержали смелый образ спортсменки, другие же отнеслись к снимкам с недоумением.
Анна, которая выбрала для себя необычный путь для реализации амбиций, уже несколько лет занимается бодибилдингом. Она также выступает как модель, показывает женственные наряды и объясняет аудитории азы спорта и правильного питания. Ее ближайшая цель — получить звание мастера спорта международного класса.
Сейчас Шукшина тренируется с тяжелыми весами: жим лежа превышает 100 кг, в ходу гантели по 26 кг, штанги и грифы. Своими успехами она делится в социальных сетях.
Ранее Анна Шукшина рассказала об общении с сыном.