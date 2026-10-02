«Он странно относился к Пугачевой»: Салтыков заявил, что фанаты Примадонны проклинали Соседова

68-летний советский и российский певец Виктор Салтыков заявил, что поклонники Аллы Пугачевой проклинали Сергея Соседова. В интервью VOICE он отметила , что Примадонна могла обидеть музыкального критика, из-за чего тот стал высказываться против нее.

Салтыков охарактеризовал Соседова как неординарного, непредсказуемого, интеллигентного профессионала, а также как доброго и порядочного человека. Певец отметил, что иногда их мнения расходились, а иногда совпадали — Сергей говорил то, чего сам Салтыков порой опасался сказать.

Артист подчеркнул, что у него были дружеские отношения с критиком. Более того, он прислушивался ко мнению Соседова. Музыкант рассказал, что Соседов не критиковал его лично, а лишь не соглашался с некоторыми выступлениями в рамках «Суперстара!».

По словам Салтыкова, незадолго до смерти Соседов вновь резко высказался о 77-летней Пугачевой. Он также отметил, что на защиту Примадонны становились многочисленные фанаты, которые «проклинали» его из-за слов о певице.

«В последнее время он странно относился к Пугачевой, а причин этого я не знаю. Поэтому с моей стороны — это не очень корректно. Эта певица существует, поет до сих пор и заслуживает звание великой исполнительницы. Она глыба, такой как она у нас больше нет, кто бы что не говорил», — сказал Салтыков.

Напомним, Соседов ушел из жизни в возрасте 58 лет 23 сентября. Он упал на лестницы в одном из якутских отелей, в результате чего получил тяжелые травмы головы. Прощание с журналистом прошло на Троекуровском кладбище 30 сентября.

Ранее продюсер Леонид Дзюник предположил, что смерть Сергея Соседова была не случайной.