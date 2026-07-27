«Снова по-русски и за ₽5,8 млн»: Вера Брежнева сменила политику и вернулась к российским слушателям

Украинская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева вновь готова выступать с русскоязычными песнями для российских слушателей, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Артистка перестала ограничивать потенциальных заказчиков по гражданству и рассматривает выступления на нейтральных территориях. Стоимость ее выступления на корпоративном мероприятии может достигать ₽5,8 млн. Переговоры с заказчиками команда певицы ведет на русском языке, а на концертах для россиян вновь звучат русскоязычные хиты.

Около полугода назад Брежнева отказывалась от выступлений для россиян, исполняла песни только на украинском языке и выстраивала публичный образ вокруг украинской повестки. Однако сейчас главным направлением для ее корпоративных мероприятий стала Центральная Азия, в частности Казахстан.

Помимо гонорара, заказчикам нужно потратить около ₽2,8 млн на организацию поездки и пребывания певицы и ее команды. В требования входят перелет бизнес-классом для Брежневой и ее директора, VIP-обслуживание в аэропортах, автомобиль Mercedes S-Class и проживание в люксовых номерах Swissotel. Заказчики должны предусмотреть суточные: €200 для певицы и ее директора и €100 для каждого члена команды. В гримерке певицы должны быть красная рыба, авокадо, орехи, фрукты и другие продукты.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода выступила на корпоративе дочери грузинского бизнесмена в Казахстане.