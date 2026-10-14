Старший сын Авербуха раскрыл правду об общении с Арзамасовой

Teleprogramma.org: Мартин Авербух рассказал о дружеских отношениях с Арзамасовой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

22-летний Мартин Авербух, сын известного фигуриста Ильи Авербуха, рассказал о взаимоотношениях с 31-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой — женой отца.

В интервью Teleprogramma.org он признался, что у них сложились теплые и дружеские отношения. Они регулярно общаются, обсуждают дела и планы.

«Периодически ходим на ее спектакли, так что отношения у нас действительно очень теплые», — сказал Мартин.

Отдельно юноша рассказал о младших детях отца. Он старается как можно чаще видеться с братом, которому недавно исполнилось пять лет, и двухлетней сестрой. Юноша хочет стать для них старшим братом — тем, к кому можно обратиться за советом, провести время вместе и просто почувствовать поддержку. По его словам, он стремится выстроить с ними близкие отношения, несмотря на разницу в возрасте.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова подогрела слухи о третьей беременности.

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