Старший сын Авербуха раскрыл правду об общении с Арзамасовой
Teleprogramma.org: Мартин Авербух рассказал о дружеских отношениях с Арзамасовой
Фото: [соцсети]
22-летний Мартин Авербух, сын известного фигуриста Ильи Авербуха, рассказал о взаимоотношениях с 31-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой — женой отца.
В интервью Teleprogramma.org он признался, что у них сложились теплые и дружеские отношения. Они регулярно общаются, обсуждают дела и планы.
«Периодически ходим на ее спектакли, так что отношения у нас действительно очень теплые», — сказал Мартин.
Отдельно юноша рассказал о младших детях отца. Он старается как можно чаще видеться с братом, которому недавно исполнилось пять лет, и двухлетней сестрой. Юноша хочет стать для них старшим братом — тем, к кому можно обратиться за советом, провести время вместе и просто почувствовать поддержку. По его словам, он стремится выстроить с ними близкие отношения, несмотря на разницу в возрасте.
Ранее актриса Елизавета Арзамасова подогрела слухи о третьей беременности.