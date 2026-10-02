Семья Тиммы судится с Седоковой за имущество: адвокат сделала заявление о его квартире
Super: адвокат семьи Тиммы заявила, что он купил квартиру до брака с Седоковой
Фото: [соцсети]
В Останкинском суде продолжается рассмотрение иска семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене, 43-летней Анне Седоковой. Стороны спорят о разделе совместно нажитого имущества, сообщает Super.
Адвокат семьи спортсменка Маргарита Гаврилова рассказала о результатах очередного заседания и заявила, что суд удовлетворил их ходатайство.
По словам юриста, в ходе заседания были представлены документы, которые, как утверждает защита семьи Тиммы, подтверждают, что все квартиры, которыми располагала Седокова, были куплены Янисом до брака с ней. Гаврилова заявила, что Седокова позже составила брачный договор в штатах.
«А потом Седокова сделала этот филькин брачный договор в штатах», — сказала Маргарита.
Отвечая на вопрос о том, является ли брачный договор подделкой, адвокат заявила, что считает его не фальшивым, а «ничтожным». Суд продолжает исследовать доказательства и пока не вынес окончательного решения.
Юрист назвала сомнительной позицию стороны Седоковой относительно пропуска срока исковой давности. Гаврилова утверждала, что все имущество Тиммы было экспроприировано артисткой в своих целях по брачному договору, которого, по ее словам, не существовало, и ничего не было передано Янису.
Ранее певица Анна Седокова призналась, что хочет родить еще двоих и усыновить троих.