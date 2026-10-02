Семья Тиммы судится с Седоковой за имущество: адвокат сделала заявление о его квартире

Super: адвокат семьи Тиммы заявила, что он купил квартиру до брака с Седоковой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

В Останкинском суде продолжается рассмотрение иска семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене, 43-летней Анне Седоковой. Стороны спорят о разделе совместно нажитого имущества, сообщает Super.

Адвокат семьи спортсменка Маргарита Гаврилова рассказала о результатах очередного заседания и заявила, что суд удовлетворил их ходатайство.

По словам юриста, в ходе заседания были представлены документы, которые, как утверждает защита семьи Тиммы, подтверждают, что все квартиры, которыми располагала Седокова, были куплены Янисом до брака с ней. Гаврилова заявила, что Седокова позже составила брачный договор в штатах.

«А потом Седокова сделала этот филькин брачный договор в штатах», — сказала Маргарита.

Отвечая на вопрос о том, является ли брачный договор подделкой, адвокат заявила, что считает его не фальшивым, а «ничтожным». Суд продолжает исследовать доказательства и пока не вынес окончательного решения.

Юрист назвала сомнительной позицию стороны Седоковой относительно пропуска срока исковой давности. Гаврилова утверждала, что все имущество Тиммы было экспроприировано артисткой в своих целях по брачному договору, которого, по ее словам, не существовало, и ничего не было передано Янису.

Ранее певица Анна Седокова призналась, что хочет родить еще двоих и усыновить троих.

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