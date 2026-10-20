«Стою просто с краюшку»: Пригожин признался, что спокойно принял статус интернет-мема

KP.RU: продюсер Иосиф Пригожин с юмором принял свой статус интернет-мема

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

57-летний российский продюсер Иосиф Пригожин с юмором отреагировал на то, что стал интернет-мемом, пишет KP.RU. По его словам, он давно привык к тому, что публика охотно обыгрывает его в шутках.

Пригожин отметил, что относится к этому спокойно и считает такую популярность лишь побочным эффектом своего активного участия в телепроектах. Он также добавил, что его основная работа всегда оставалась за кадром.

«В силу того, что я стал и мемом, и популярным персонажем, много снимаюсь в разных программах. Но не хочу затмевать Валерию. Стою просто с краюшку. Так тоже нормально», — сказал Пригожин.

При этом продюсер подчеркнул, что главным делом для него по-прежнему остается продюсирование и продвижение артистов. Развлекательные проекты он воспринимает как временное амплуа, которое не отменяет основной профессии.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о состоянии Валерии после инфекции.

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