Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Super: Лонгория появилась на гала-вечере в Academy Museum Gala в платье-русалке

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

51-летняя американская актриса Ева Лонгория стала гостьей гала-вечера в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для выхода черное платье силуэта «русалка», сообщает Super.

Платье актрисы имело открытые плечи, корсетный лиф, обнаженную спину, а также декоративные элементы со стразами на груди и бедрах. Лонгория дополнила образ длинными серьгами с бриллиантами и кольцами. В макияже акцент был сделан на пышных ресницах и бронзовых румянах.

Особое внимание привлекла прическа Евы. Она собрала волосы в высокий пучок с густой короткой микрочелкой. Эта деталь придала образу современный характер.

Сочетание платья и прически, отмечают интернет-пользователи, напомнило поклонникам образы легендарной актрисы Одри Хепберн. В соцсетях люди отметили, что Лонгория словно перенеслась в эпоху золотого Голливуда, но при этом выглядела актуально и свежо.

Ранее сообщалось, что Анна Заворотнюк восхитила поклонников нежным образом в платье.

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