Лауреатам премии «Звезды Хайпа» вручат табуретки вместо статуэток

Организаторы «Звезд Хайпа» отказались от привычных статуэток в пользу табуреток

Культура и спорт

Фото: [Пресс-служба «Русской Медиагруппы»]

12 ноября в VK Stadium пройдет III Премия «Звезды Хайпа» — событие, которое организаторы называют самым непредсказуемым в российском шоу-бизнесе. На этот раз на сцене вырастет целый Город Хайпа, а лауреаты вместо привычных статуэток получат табуретки. Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

К выбору наград здесь подошли так же креативно, как и к декорациям. Если год назад победителям вручали кастомизированные манекены в человеческий рост, то теперь их ждут табуретки. Это продолжение концепции премии: для многих именно с символичной табуретки начиналось первое собственное жилье.

На сцене VK Stadium появится целый квартал, где за каждым окном течет обычная жизнь. Образы соседей и работников городских служб примерят на себя звезды. Жителями Города Хайпа станут Артур Пирожков, MIA BOYKA, Севак, Бьянка, Анна Немченко, Мари Краймбрери, MILANA STAR, NANSI & SIDOROV, Юля Гаврилина, Марьяна Локель, ЦУ Е ФА, MARGO, Betsy, ADRENALINE HOUSE, Sabi, Nasty Babe, Милана Хаметова и другие.

Создатель проекта, музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских, отметила, что организаторы не просто строят декорации, а создают целую живую вселенную хайпа прямо на сцене. По ее словам, шоу задумано как маленькая жизнь: зрители проведут день с героями и столкнутся с самыми разными событиями — романтическими и непредсказуемыми. Персонажи будут влюбляться, мечтать и расставаться, вовлекая в эти истории гостей.

Премия «Звезды Хайпа» объединяет масштабный концерт и награждение самых топовых исполнителей и блогеров, чье творчество покорило вершины чартов и набрало рекордное количество просмотров в сети. Увидеть все своими глазами можно 12 ноября в VK Stadium.

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