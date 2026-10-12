Настя Ивлеева выбрала Карелию для осеннего отдыха с мужем

35-летняя Настя Ивлеева поделилась в социальных сетях кадрами из путешествия в Карелию, пишет Super. Компанию телеведущей составил ее муж Филипп Бегак.

Пара провела время активно: они прогулялись у старинного паровоза, сфотографировались в деревянном купе ретропоезда, покатались на велосипедах по лесу и даже совершили полет на зиплайне над горным каньоном.

Фото: [ соцсети ] 1/2 Фото: [ соцсети ] 2/2

В подписи к публикации Ивлеева призналась, что очень любит осень и восхищается природой Карелии. Кроме того, она упомянула, что уже начала подготовку к новогодним праздникам, хотя до них еще далеко.

Фото: [ соцсети ]

Это не первая поездка пары в этом году: в начале сентября Ивлеева делилась романтическими снимками из Узбекистана, сопроводив их загадочной фразой «Календарь перевернули».

Судя по кадрам, Настя и Филипп предпочитают насыщенный отдых, совмещая спокойные прогулки с экстремальными развлечениями. Поклонники тепло отреагировали на новые фото, отметив, что пара выглядит счастливой и отдохнувшей.

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