Губин отклонил предложение выступить на новогоднем корпоративе за $100 тысяч

5-tv.ru: Андрей Губин отказался от новогоднего корпоратива за $100 тысяч

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

52-летний исполнитель хита «Ночь» Андрей Губин отклонил предложение выступить на новогоднем корпоративе за $100 тысяч, сообщил «Пятый канал».

Певец признался, что отказался от такого мероприятия из-за нежелания продавать работу низкого качества по высокой цене.

«Я не могу продавать работу низкого качества по дорогой цене. А за тысячу рублей я петь тоже не готов», — сказал артист.

Он признался, что у него есть деньги на жизнь. Сейчас Губин работает продюсером и копит деньги на старость — на случай недееспособности, чтобы иметь возможность нанять врачей и сиделок.

Напомним, певец завершил активную гастрольную деятельность в 20224-м году из-за невралгических болей. На тот момент Губин страдал от сильных боли в области лба, щек, глаз и челюсти, а также испытывал проблемы с дыханием и речью. Накануне он высказался о возвращении на сцену, оценив эту вероятность в 85%.

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