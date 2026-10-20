Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном

VOICE: 38-летняя Оксана Самойлова опровергла слухи о новом возлюбленном

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летняя Оксана Самойлова заявила, что не состоит в новых отношениях, пишет VOICE. По ее словам, она даже не общается с теми мужчинами, с которыми ей приписывают романы.

Слухи о личной жизни Самойловой появились 1 апреля — вскоре после того, как она развелась с 41-лентим рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном).

Кроме того, Оксана опровергла сведения о том, что ее внесли в черный список Федеральной налоговой службы (ФНС) на три года. В эмоциональном посте Самойлова назвала эти сообщения «бредом» и попросила прекратить их распространять. Она подчеркнула, что информация не соответствует действительности.

«Других людей не вмешивайте. Те, кто обладает критическим мышлением, я надеюсь, что у вас все складывается правильно», — подчеркнула блогер.

Ранее звездный юрист Катя Гордон высказалась об интервью Оксаны Самойловой телеведущей Ксении Собчак.

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