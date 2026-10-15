Студенческая Универ-лига стартовала в МГАФК: Русский Халк Сергей Агаджанян принял участие в открытии

В Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) стартовала Универ-лига — студенческое спортивное мероприятие, направленное на развитие командного взаимодействия и популяризацию здорового образа жизни, передает REGIONS .

На церемонии открытия студентов поздравили ректор академии Ольга Шевченко и Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк. Агаджанян учится в магистратуре МГАФК, занимает должность заместителя президента Федерации силового экстрима России и является многократным рекордсменом мира по силовым номерам.

Участники Универ-лиги смогут продемонстрировать спортивную подготовку, побороться за победу и представить свои команды. Впереди их ждут соревнования и возможность добиться новых спортивных результатов. Организаторы рассматривают Универ-лигу как часть студенческой жизни академии, которая призвана поддерживать спортивные традиции, развивать командный дух и повышать интерес к физической культуре. Представители руководства МГАФК и спортивного сообщества пожелали участникам честной борьбы, ярких выступлений и достойных результатов.