Студенческая Универ-лига стартовала в МГАФК: Русский Халк Сергей Агаджанян принял участие в открытии

REGIONS: МГАФК провела открытие студенческой Универ-лиги с Русским Халком

Культура и спорт

Фото: [Фото: Федерация силового экстрима России]

В Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) стартовала Универ-лига — студенческое спортивное мероприятие, направленное на развитие командного взаимодействия и популяризацию здорового образа жизни, передает REGIONS.

На церемонии открытия студентов поздравили ректор академии Ольга Шевченко и Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк. Агаджанян учится в магистратуре МГАФК, занимает должность заместителя президента Федерации силового экстрима России и является многократным рекордсменом мира по силовым номерам.

Участники Универ-лиги смогут продемонстрировать спортивную подготовку, побороться за победу и представить свои команды. Впереди их ждут соревнования и возможность добиться новых спортивных результатов. Организаторы рассматривают Универ-лигу как часть студенческой жизни академии, которая призвана поддерживать спортивные традиции, развивать командный дух и повышать интерес к физической культуре. Представители руководства МГАФК и спортивного сообщества пожелали участникам честной борьбы, ярких выступлений и достойных результатов.

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