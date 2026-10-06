Климатолог рассказала о температуре и осадках в октябре

Климатолог Железнова: в Москве ожидается дождливое начало октября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Температура воздуха и количество осадков в столице в октябре ожидаются в пределах климатической нормы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила климатолог Ирина Железнова.

По ее оценке, средняя температура в течение месяца будет близка к многолетним значениям. При этом первая неделя октября может оказаться немного теплее обычного: прогноз показывает превышение нормы примерно на один градус.

Одновременно начало месяца ожидается дождливым. Количество осадков, как прогнозируется, в целом будет соответствовать средним октябрьским показателям.

Железнова также отметила, что в настоящее время признаков необычных погодных явлений или серьезных климатических аномалий в столичном регионе не наблюдается.

Ранее стало известно, что нужно убрать листву сейчас, чтобы не лечить сад от болезней весной.

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