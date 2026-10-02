Уфолог объяснил происхождение НЛО над полем в Солнечногорске

Жители деревни Ожогино под Солнечногорском заметили в небе необычный летательный объект. По их словам, он кружил низко над полем, напоминая светящуюся белым неоновым светом 20-метровую суповую тарелку, и словно что-то методично искал. Местные сразу вспомнили историю 50-летней давности, когда неподалеку, возле деревни Костино, 18-летний художник Анатолий М. якобы встретил серебристый корабль и трех гуманоидов.

Своим взглядом на инцидент с REGIONS поделился уфолог Дмитрий Савва. Эксперт считает, что раз речь идет не о секундном видении, списать его на метеор или вспышку Иридиума нельзя. Наличие фотографии — формальный плюс, но светящаяся точка без контекста не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть словесное описание. Нет независимых свидетелей — упомянут лишь один очевидец в машине, нет данных от экстренных служб. Поэтому оценка спорная.

При этом Савва обратил внимание на связь между Ожогино и Костино: это один и тот же округ, расстояние между деревнями — порядка 10-15 км. Если допустить, что зона представляет интерес для чего-то внеземного, то это не случайность, а закономерность. Однако по фотографии невозможно соотнести размер пятна с заявленными 20 метрами: в темноте размер светящегося объекта переоценивается в 2-5 раз.

Самое простое объяснение, по мнению уфолога, — агродроны, которые активно работают в подмосковных хозяйствах даже в сентябре, в период обработки озимых, либо БПЛА-картограф. Еще один вариант — блуждающие огни, связанные с окислением фосфина и метана над заболоченными или сельскохозяйственными угодьями.

Выразил мнение и исследователь аномальных явлений Георгий Федоровский. На первый взгляд, наблюдаемый объект — результат неудачной фокусировки камеры. Если же рассматривать это с более аномальной точки зрения, когда активность наблюдений за НЛО в последнее время возросла, то это вполне укладывается в общую тенденцию.