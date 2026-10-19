Судьба детдома в руках юных воспитанников: в России анонсирована комедия «Дом ходуном»

Певица Елена Север представила семейную комедию «Дом ходуном» кинокомпании «Восток» в Национальном центре «Россия». Презентация прошла 18 октября в рамках Дня открытых дверей «РУ.ТВ КИДС», участниками которого стали около 200 детей — подопечных Государственного фонда «Защитники Отечества».

Генеральный продюсер картины и исполнительница одной из главных ролей познакомила гостей с фильмом вместе с юными актрисами Надеждой Песковой и Ульяной Пилипенко. Главным событием встречи стал показ официального трейлера, а сама Елена Север исполнила песню из киноленты. В фильме также снялись Антон Батырев, Игорь Жижикин, Дмитрий Хрусталев, София Петрова, Дмитрий Калихов и Сергей Федоров.

«Дом ходуном» рассказывает историю детского дома, которому угрожает застройка: когда на его месте собираются возвести парк развлечений, директор учреждения и воспитанники вступают в борьбу за свой дом. Героям предстоит пройти через череду испытаний, чтобы отстоять место, с которым связаны их судьбы.

По словам Елены Север, за комедийной историей скрывается важный разговор о близких людях и семейных ценностях. Артистка призналась, что очень хочет, чтобы фильм объединил родителей и детей и после просмотра всем захотелось обнять друг друга и посмеяться вместе.

Премьера «Дома ходуном» в широком российском прокате запланирована на 14 января 2027 года. Презентация картины также стала отправной точкой благотворительной инициативы «Чужих детей не бывает», которую развивают «Русская Медиагруппа» и телеканал РУ.ТВ совместно с партнерами.