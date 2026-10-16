Хирург объяснила изменения во внешности 77-летней Пугачевой

KP.RU: хирург Мороз объяснила, с чем связаны изменения во внешности Пугачевой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Внешность Аллы Пугачевой в последнее время вызывает много обсуждений. 77-летняя певица заметно изменилась, и пластический хирург Светлана Мороз объяснила, с чем могут быть связаны эти перемены.

В интервью KP.RU специалист отметила, что ключевую роль в нынешней внешности Примадонны сыграли потеря веса и естественные возрастные процессы. При похудении объем жировой ткани на лице уменьшается, щеки становятся менее наполненными, а скулы — более заметными.

«При этом возрастные изменения кожи могут проявляться сильнее», — отметила Мороз.

Хирург не исключила, что Пугачева прибегала и к пластическим операциям. Среди возможных вмешательств она назвала подтяжку лица, коррекцию век и лифтинг лба. Однако точно установить сроки и количество процедур по отдельным фотографиям невозможно. Врачи подчеркнула, что выводы делать рано, так как снимки могут быть сделаны в разное время и при разном освещении.

Помимо возможной пластики, на восприятие внешности влияют и другие факторы. Мороз отметила, что макияж, освещение и обработка фотографий способны значительно изменить облик человека. Поэтому не стоит судить о переменах только по нескольким кадрам.

Отдельно Мороз прокомментировала способность Пугачевой самостоятельно передвигаться, которую заметили на новых снимках. Хирург связала это с восстановлением после операции по замене тазобедренного сустава.

Ранее терапевт Андрей Звонков объяснил травму руки Аллы Пугачевой.

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