«Он мне не по душе»: Игорь Крутой высказался о возлюбленном младшей дочери

Zvezdach: Игорь Крутой признался, что ему не нравится ухажер младшей дочери

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

72-летний народный артист РФ Игорь Крутой стал гостем музыкальной премии «Виктория», где неожиданно высказался о личной жизни своей младшей дочери Александры, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

По словам Крутого, ему не нравится ее избранник. Композитор отметил, что молодой человек старше дочери всего на год и «что-то зарабатывает там».

«Парень есть, мне не нравится, не нравится. Я не думаю, что она в итоге будет слушать меня. Он мне не по душе», — сказал он.

При этом Игорь Яковлевич понимает: вряд ли Александра станет спрашивать его мнение при выборе возлюбленного.

В тот же вечер Крутой удивил публику еще одной новостью. Он показал свою первую в жизни татуировку. На ней выбита дата рождения супруги Ольги. Композитор признался, что сделал тату не по собственному желанию, а по настоянию жены.

Ранее сообщалось, что мать Игоря Крутого купила трехкомнатную квартиру в США за $100.

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