Друг онкобольного Кашпировского рассказал, что повлияло на его смерть

Руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров заявил, что многочисленные перелеты резко ухудшили состояние онкобольного Анатолия Кашпировского и спровоцировали его смерть. Таким мнением он поделился с NEWS.ru.

Гончаров отметил, что Кашпировский сильно болел, но никогда не жаловался на здоровье. По его словам, состояние психотерапевта в последнее время ухудшалось.

«Я считаю, что его "добили" перелеты. У него намечалась поездка в Стамбул. Еще он хотел съездить в Казахстан, Америку, но не успел. Несмотря на возраст и болезнь, он очень хорошо выступал. У него было много творческих планов», — сказал он.

Одна из поклонниц Кашпировского, Татьяна Мартыненко, поделилась, что психотерапевт помог ей организовать перевозку тела отца из Киева в Москву в 2021 году. Татьяна выразила глубокую благодарность психотерапевту и отметила, что ей будет очень не хватать его.

Прощание с психотерапевтом Кашпировским прошло в четверг, 8 октября, в Большом зале Троекуровского кладбища. Родственники телецелителя решили сделать церемонию открытой.

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