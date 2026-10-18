Онкобольная Алена Рапунцель лишилась волос

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Алене диагностировали онкологию 24 июля. Уже полтора месяца она находится в одной из московских больниц. Рапунцель потеряла волосы после химиотерапии и призналась, что сейчас ей тяжело и физически, и психологически.

«Знаю ваши переживания, все читаю. Я пока в сильном подавленном состоянии после химии. Но я все это пройду, обязательно», — написала экс-звезда реалити-шоу.

Алена воспитывает троих детей. Семилетний сын родился от бывшего участника «Дома-2» Ильи Яббарова, четырехлетний — от экс-звезды этого же шоу Ильи Семина. Также у Рапунцель есть полуторагодовалая дочь.

Накануне мама Алены Рапунцель прокомментировала диагноз дочери.