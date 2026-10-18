Онкобольная Алена Рапунцель лишилась волос

VOICE: бывшая звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала снимок без волос

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

29-летняя звезда «Дома-2» Алена Рапунцель (Савкина) лишилась волос на фоне борьбы с раком четвертой степени, сообщает VOICE. Девушка опубликовала соответствующий снимок.

Фото: [соцсети]

Алене диагностировали онкологию 24 июля. Уже полтора месяца она находится в одной из московских больниц. Рапунцель потеряла волосы после химиотерапии и призналась, что сейчас ей тяжело и физически, и психологически.

«Знаю ваши переживания, все читаю. Я пока в сильном подавленном состоянии после химии. Но я все это пройду, обязательно», — написала экс-звезда реалити-шоу.

Алена воспитывает троих детей. Семилетний сын родился от бывшего участника «Дома-2» Ильи Яббарова, четырехлетний — от экс-звезды этого же шоу Ильи Семина. Также у Рапунцель есть полуторагодовалая дочь.

Накануне мама Алены Рапунцель прокомментировала диагноз дочери.

Актуально

Читайте также

Жена Стаса Михайлова неожиданно оставила комментарий под фото мужа на фоне слухов о разрыве

Жена Стаса Михайлова неожиданно оставила комментарий под фото мужа на фоне слухов о разрыве

Жена Курбана Омарова поделилась подробностями госпитализации его 18-летнего сына

Жена Курбана Омарова поделилась подробностями госпитализации его 18-летнего сына

В Сергиево-Посадском представят межмузейный выставочный проект «Образ русского архиерея»

В Сергиево-Посадском представят межмузейный выставочный проект «Образ русского архиерея»

Звезда «Громовых» показала редкое фото мужа в день его рождения

Звезда «Громовых» показала редкое фото мужа в день его рождения

71-летняя Долина заявила, что ехала на юбилей Баскова с мигалками

71-летняя Долина заявила, что ехала на юбилей Баскова с мигалками

Концерты Инстасамки отменили в Казахстане и Великобритании

Концерты Инстасамки отменили в Казахстане и Великобритании

В Сети обсуждают фигуру 51-летнего Леонардо Ди Каприо, отдыхавшего на Гавайях

В Сети обсуждают фигуру 51-летнего Леонардо Ди Каприо, отдыхавшего на Гавайях

«Старко» 35 лет: Градский и Барыкин появятся на сцене с помощью ИИ

«Старко» 35 лет: Градский и Барыкин появятся на сцене с помощью ИИ

«Слежу за уровнем стресса»: Полина Диброва раскрыла секрет похудения

«Слежу за уровнем стресса»: Полина Диброва раскрыла секрет похудения

«Не имею отношения к этому»: Волочкова прокомментировала приступ у экс-супруга

«Не имею отношения к этому»: Волочкова прокомментировала приступ у экс-супруга

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

Умер «русский Тайсон» Денис Бойцов: боксер скончался в 40 лет после тяжелых травм

Умер «русский Тайсон» Денис Бойцов: боксер скончался в 40 лет после тяжелых травм

Добавьте mosregtoday.ru в избранное