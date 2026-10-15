Тарханов возглавил красноярский «Енисей»

«Енисей» назначил главным тренером 72-летнего Тарханова

Культура и спорт

Фото: [ФК «Енисей»]

«Енисей» объявил о назначении новым главным тренером известного российского специалиста Александра Тарханова.

72-летний Тарханов объяснил, что не мог отказать клубу, потому что он красноярец. Известный в прошлом нападающий ЦСКА путь в большой футбол начинал в красноярском «Автомобилисте».

В 2020 году Тарханов несколько месяцев возглавлял основную команду «Енисея», но оставил ее ради работы в софийской «Славии». С нынешнего лета специалист был главным тренером второй команды красноярского клуба.

Тренерскую карьеру Александр Тарханов начал в 1992 году, работая в «Спартаке» вместе с Олегом Романцевым (бывшим одноклубником еще по «Автомобилисту»). В качестве главного тренера он возглавлял ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек», «Кубань», «Химки», «Урал», армянский «Пюник» и болгарскую «Славию».

«Енисей» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 14 очков в 13 матчах.

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