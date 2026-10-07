53-летняя жена Стаса Михайлова намекнула на его измену

53-летняя жена певца Стаса Михайлова Инна разместила в соцсетях неоднозначные публикации, которые подписчики расценили как намек на измену певца с подругой, пишет Super.

Инна сделала репост композиции Елены Ваенги, посвященной неверной подруге, которая разрушила семейные отношения. Также она опубликовала видео, в котором другая блогерша говорит о предательстве, переживаниях и необходимости их скрывать. Фанаты сразу же подумали, что подобные публикации связаны с неверностью Стаса. Но сама Инна ранее опровергала такие слухи.

Накануне Михайлова заявила о расставании с Михайловым и подчеркнула, что не имеет отношения к его «нынешнему образу и к внешнему виду». В соцсетях она размещала фото певца с подписью: «Человек — фейк».

При этом окружение супругов подтвердило их разрыв. Причиной расставания называют появление молодой помощницы в новом коллективе Михайлова.

Стас и Инна Михайлова поженились в 2011 году. Супруги воспитывают двух дочерей. У Инны также есть сын и дочь от бывшего супруга — полузащитника сборной СССР Андрея Канчельскиса. У Михайлова есть взрослые дети от прошлых союзов.

Ранее в Сети заговорили о возможном расставании SHAMAN и Екатерины Мизулиной.