53-летняя жена Стаса Михайлова намекнула на его измену

Super: Инна Михайлова намекнула на измену певца с подругой неоднозначным роликом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

53-летняя жена певца Стаса Михайлова Инна разместила в соцсетях неоднозначные публикации, которые подписчики расценили как намек на измену певца с подругой, пишет Super.

Инна сделала репост композиции Елены Ваенги, посвященной неверной подруге, которая разрушила семейные отношения. Также она опубликовала видео, в котором другая блогерша говорит о предательстве, переживаниях и необходимости их скрывать. Фанаты сразу же подумали, что подобные публикации связаны с неверностью Стаса. Но сама Инна ранее опровергала такие слухи.

Накануне Михайлова заявила о расставании с Михайловым и подчеркнула, что не имеет отношения к его «нынешнему образу и к внешнему виду». В соцсетях она размещала фото певца с подписью: «Человек — фейк».

При этом окружение супругов подтвердило их разрыв. Причиной расставания называют появление молодой помощницы в новом коллективе Михайлова.

Стас и Инна Михайлова поженились в 2011 году. Супруги воспитывают двух дочерей. У Инны также есть сын и дочь от бывшего супруга — полузащитника сборной СССР Андрея Канчельскиса. У Михайлова есть взрослые дети от прошлых союзов.

Ранее в Сети заговорили о возможном расставании SHAMAN и Екатерины Мизулиной.

Актуально

Читайте также

Стало известно, с кем останутся дети покойной Анны Шерлинг

Стало известно, с кем останутся дети покойной Анны Шерлинг

«Он не был вспыльчивым»: героиня «голого» снимка с Самойловой и Джиганом раскрыла всю правду об их отношениях

«Он не был вспыльчивым»: героиня «голого» снимка с Самойловой и Джиганом раскрыла всю правду об их отношениях

Иноагент Моргенштерн анонсировал концерт в Армении

Иноагент Моргенштерн анонсировал концерт в Армении

Стас Михайлов впервые высказался о расставании с женой

Стас Михайлов впервые высказался о расставании с женой

Стало известно, сколько на подарок жене потратил Алексей Воробьев

Стало известно, сколько на подарок жене потратил Алексей Воробьев

Резидента Comedy Club Батрутдинова заметили на сайте знакомств

Резидента Comedy Club Батрутдинова заметили на сайте знакомств

Меладзе ушел со сцены после потасовки в концертном зале Праги

Меладзе ушел со сцены после потасовки в концертном зале Праги

«На чем она зарабатывает?»: защита Гогунского засомневалась в доходах Маирко

«На чем она зарабатывает?»: защита Гогунского засомневалась в доходах Маирко

Солист «Иванушки International» Туриченко признался, что постоянно устает после рождения сына

Солист «Иванушки International» Туриченко признался, что постоянно устает после рождения сына

Толкалина показала фото с 25-летней дочерью от Кончаловского

Толкалина показала фото с 25-летней дочерью от Кончаловского

«Это мама на работе»: Глафира Тарханова показала отдых в Сочи и пошутила о себе

«Это мама на работе»: Глафира Тарханова показала отдых в Сочи и пошутила о себе

€55 млн неуплаченных налогов: Жерар Депардье попал под расследование во Франции

€55 млн неуплаченных налогов: Жерар Депардье попал под расследование во Франции

Добавьте mosregtoday.ru в избранное