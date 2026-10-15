Пятеро российских лыжников получили нейтральный статус от FIS
Чемпионка России Пеклецова и еще четверо лыжников получили нейтральный статус
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Одна из сильнейших российских лыжниц чемпионка страны, победительница общего зачета Кубка России Алина Пеклецова получила нейтральный статус от FIS и сможет участвовать в этапах Кубка мира.
Помимо Пеклецовой, в нейтральном статусе допущены российские лыжники Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов и Андрей Сахаров.
Всего число получивших нейтральный статус российских лыжников выросло до 11 человек. Ранее он имелся у Савелия Коростелева, Сергея Волкова, Никиты Денисова, Дарьи Непряевой, Ксении Шороховой и Арины Каличевой. Однако все еще остается без допуска большая группа ведущих российских спортсменов, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Раннее в FIS сообщили о сохранении для сборной России максимальной квоты участников на этапах Кубка мира.