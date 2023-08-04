ТНТ объявил актерский состав ремейка турецкого хита «Постучись в мою дверь»

По информации телеканала, съемки уже начались. Часть из них проходила в Москве. Ожидается, что российский ремейк покажут на ТНТ, а также он будет доступен в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko. О выходе первой серии информации нет.

В оригинальном турецком сериале главные роли сыграли Керем Бюрсин (его персонаж – Серкан Болат) и Ханде Эрчел (персонаж – Эда Йилдиз). Первая серия «Постучись в мою дверь» вышла 8 июля 2020 года. Всего в сериале – 52 серии. Последнюю – показали 8 сентября 2021 года.

«Постучись в мою дверь» стал рекордсменом по просмотрам. Сериал показали в 85 странах, причем в Турции картина не вызвала ажиотажа, а за рубежом собрала свою аудиторию.

В российском версии Никита Волков сыграет Сергея (аналог Серкана), а Лиана Гриба – Сашу (аналог Эды). Волков известен своими ролями в проектах «Трудные подростки» и «Цыпленок жареный», Гриба снялась в «Монастыре» и «Триггере».

Режиссером российского аналога «Постучись в мою дверь» выступил Всеволод Аравин, участвующий в съемках таких проектов как «След», «Чужая стая» и «Динозавр». Производством занимается кинокомпания «Медиаслово» в партнерстве с холдингом «Газпром-медиа» и онлайн-кинотеатром Okko.