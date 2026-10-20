Тренер Разин рассказал о своем увольнении из «Металлурга»

Тренер СКА Разин: «Этот сентябрь был для меня просто адом»

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

Главный тренер СКА Андрей Разин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своем увольнении из «Металлурга» и назначении в петербургский клуб.

18 октября специалист был уволен из «Металлурга», а уже через несколько часов возглавил СКА. За две недели до этого Разин был отстранен от работы в магнитогорском клубе.

Разин признался, что был даже рад отстранению, поскольку получил возможность отдохнуть. Но начали поступать предложения, а в случае со СКА все решилось за пару дней.

Сообщалось, что в «Металлурге» тренер был отстранен из-за конфликта с ведущими игроками.

«Конечно, мне жаль, потому что как минимум 70-80 процентов ребят хотели играть в команде, где работал наш тренерский штаб. Не лично я, а именно весь штаб. Этот сентябрь был для меня просто адом. Поэтому я рад, что все так сложилось», — сказал Разин.

Специалист отметил, что о его конфликте с игроками в «Металлурге» пишут очень мало правды, а он сам все детали раскрывать не хочет.

Ранее сообщалось, что капитан СКА Сергей Плотников может покинуть команду из-за прихода Разина.

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