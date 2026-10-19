Капитан СКА может покинуть клуб после прихода Разина

Капитан СКА Сергей Плотников с большой долей вероятности может покинуть петербургский клуб после назначения главным тренером Андрея Разина, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Андрей Разин был уволен из «Металлурга» из-за конфликта с самыми авторитетными игроками команды. 18 октября специалист был назначен главным тренером СКА.

При этом хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы Плотникова, заявил, что слухи об уходе нападающего из СКА не соответствуют действительности.

36-летний Сергей Плотников на данный момент является лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды. В 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 15 (9+6) очков.

Ранее Андрей Разин поделился впечатлениями от первой тренировки со СКА.