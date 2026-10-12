Не стало звезды бразильского шоу «Голос» Карины Зевиани

Бразильская певица и бывшая модель Карина Зевиани умерла в больнице в возрасте 51 года, сообщает VOICE. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак молочной железы, с которым артистка боролась последние два года. Медики диагностировали болезнь в 2024 году, и она успела дать метастазы в печень и кости.

Карина была откровенна со своими подписчиками и не скрывала подробностей лечения. 20 сентября она сообщила, что ей предстоит очередной курс внутривенной химиотерапии. Певица призналась, что сильно расстроена предстоящей потерей волос.

Свою карьеру Зевиани начинала в модельном бизнесе. Семь лет она работала в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, после чего решила посвятить себя музыке. В 2005 году по рекомендации фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна она присоединилась к американскому электронному коллективу Thievery Corporation. Через три года Зевиани стала одной из солисток французской группы Nouvelle Vague.

В 2009 году певица вернулась в Бразилию, а спустя три года выпустила свой единственный сольный альбом Amor Inventado. Осенью 2020 года Карина приняла участие в девятом сезоне шоу «Голос Бразилии», что принесло ей новую волну популярности.

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