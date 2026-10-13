«Брови не ноги — выросли новые»: Гузеева обратилась к фанатам после выхода сериала с ее участием

VOICE: Лариса Гузеева призналась, что не зря сбрила брови для съемок в сериале

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

67-лнтяя заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева решилась на серьезные перемены во внешности ради съемок в сериале «Холод». Актриса сбрила и обесцветила брови, чтобы точнее передать образ своей героини.

Как отмечает VOICE, обычно Гузеева не комментирует свою работу в кадре, но на этот раз она опубликовала снимок с новыми бровями и обратилась к поклонникам.

«Спасибо всем за высокую оценку моей работы в сериале „Холод“. Все не зря. Не в песок. А брови не ноги — выросли новые», — написала она.

Ее слова вызвали бурную реакцию в комментариях. Так, например, актриса Софья Синицына оставила восторженные эмодзи, а певица Глюкоза с юмором согласилась про утверждение о бровях.

Напомним, сюжет недавнего сериала «Холод» строится вокруг истории девушки по имени Женя, которую сыграла Любовь Аксенова. Ее муж и дочь погибли в ДТП, виновники которого избежали наказания, а саму Женю по несправедливому обвинению отправили в колонию. Оказавшись на свободе, Женя начинает мстить.

Ранее сообщалось, что новое фото Ларисы Гузеевой с внучкой и дочерью сломало мозг поклонникам.

Поделиться
Актуально

Читайте также

Пробег памяти Чижова в Павловском Посаде объединил спортсменов из восьми городов

Пробег памяти Чижова в Павловском Посаде объединил спортсменов из восьми городов

«Ни цветочка, ни веночка»: Феликс Грозданов высказался об отсутствии реакции Пугачевой на смерть Соседова

«Ни цветочка, ни веночка»: Феликс Грозданов высказался об отсутствии реакции Пугачевой на смерть Соседова

Стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын

Стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын

Бузова призналась, что не знает, где ей встретить мужчину

Бузова призналась, что не знает, где ей встретить мужчину

«Мне мужики не нужны давно»: Дана Борисова отказалась от семьи

«Мне мужики не нужны давно»: Дана Борисова отказалась от семьи

Раскрыта личность отца будущего ребенка Решетовой

Раскрыта личность отца будущего ребенка Решетовой

Не стало звезды сериала «Михайло Ломоносов» Максима Ивашкина

Не стало звезды сериала «Михайло Ломоносов» Максима Ивашкина

«Я всегда играю в игры»: Бен Аффлек признался, что ругается со школьниками в онлайн-играх

«Я всегда играю в игры»: Бен Аффлек признался, что ругается со школьниками в онлайн-играх

Жена Прилучного опубликовала трогательные фото с сыном

Жена Прилучного опубликовала трогательные фото с сыном

Стало известно, о чем в последний раз общались Малахов и Соседов

Стало известно, о чем в последний раз общались Малахов и Соседов

«Боюсь находиться там один»: Прохор Шаляпин сделал признание после покупки дома

«Боюсь находиться там один»: Прохор Шаляпин сделал признание после покупки дома

«Очень волновалась»: Тодоренко призналась, что поступила сразу в два университета

«Очень волновалась»: Тодоренко призналась, что поступила сразу в два университета

Добавьте mosregtoday.ru в избранное