67-лнтяя заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева решилась на серьезные перемены во внешности ради съемок в сериале «Холод». Актриса сбрила и обесцветила брови, чтобы точнее передать образ своей героини.

Как отмечает VOICE, обычно Гузеева не комментирует свою работу в кадре, но на этот раз она опубликовала снимок с новыми бровями и обратилась к поклонникам.

«Спасибо всем за высокую оценку моей работы в сериале „Холод“. Все не зря. Не в песок. А брови не ноги — выросли новые», — написала она.

Ее слова вызвали бурную реакцию в комментариях. Так, например, актриса Софья Синицына оставила восторженные эмодзи, а певица Глюкоза с юмором согласилась про утверждение о бровях.

Напомним, сюжет недавнего сериала «Холод» строится вокруг истории девушки по имени Женя, которую сыграла Любовь Аксенова. Ее муж и дочь погибли в ДТП, виновники которого избежали наказания, а саму Женю по несправедливому обвинению отправили в колонию. Оказавшись на свободе, Женя начинает мстить.

Ранее сообщалось, что новое фото Ларисы Гузеевой с внучкой и дочерью сломало мозг поклонникам.