Тренер «Спартака» пошутил, что в матче с ЦСКА сыграет третий вратарь команды

Специалист отметил, что внутри команды голкиперы поддерживают друг друга. Основным вратарем «Спартака» в чемпионате является Максименко, а Помазун выходит в матчах Кубка России. Однако в матче 11-го тура РПЛ против «Рубина» ворота защищал Помазун, поскольку Максименко пропускал игру из-за дисквалификации.

Карседо шуткой ответил на вопрос о том, кто из вратарей сыграет в следующем матче против ЦСКА.

«Это будет сюрприз. Сыграет Александр Довбня», — сказал Карседо.

39-летний Довбня проводит третий сезон в «Спартаке», но используется в основном только в тренировочном процессе. За все это время голкипер лишь однажды сыграл в официальном матче.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 11-го тура РПЛ.