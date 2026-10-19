Тренер «Спартака» пошутил, что в матче с ЦСКА сыграет третий вратарь команды
Тренер «Спартака» Карседо пообещал вратарский сюрприз в матче с ЦСКА
Фото: [Александр Максименко/ФК «Спартак»]
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил игру своих вратарей — Александра Максименко и Ильи Помазуна.
Специалист отметил, что внутри команды голкиперы поддерживают друг друга. Основным вратарем «Спартака» в чемпионате является Максименко, а Помазун выходит в матчах Кубка России. Однако в матче 11-го тура РПЛ против «Рубина» ворота защищал Помазун, поскольку Максименко пропускал игру из-за дисквалификации.
Карседо шуткой ответил на вопрос о том, кто из вратарей сыграет в следующем матче против ЦСКА.
«Это будет сюрприз. Сыграет Александр Довбня», — сказал Карседо.
39-летний Довбня проводит третий сезон в «Спартаке», но используется в основном только в тренировочном процессе. За все это время голкипер лишь однажды сыграл в официальном матче.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 11-го тура РПЛ.